Biella - Indagine su un conto corrente del sindaco Corradino. La replica: "Esiste da 13 anni"

Il sindaco di Biella Claudio Corradino sarebbe nuovamente indagato dalla Procura. L'indagine che si starebbe occupando la Guardia di finanza di Biella, sarebbe in relazione ad un conto corrente bancario del primo cittadino cointestato con una militante della Lega, sua amica così come tutta la famiglia della donna.

"Non ne sapevo nulla -commenta lo stesso sindaco-, sono sereno per questo conto esistente da 13 anni che non ho mai nascosto. Non esiste alcun reato anzi spero che questa indagine sia accurata. Vivendo solo mi appoggio a questa amica e alla sua famiglia nel caso dovesse succedermi qualcosa. Io di loro mi fido. Sul conto ho sempre operato io, resta comunque un certo fastidio per l'enfasi negativa ma non mi sento una vittima. Posso documentare tutto nella massima trasparenza".