Nuove Regine a Veglio: una tradizione dal 1903

Nuove Regine a Veglio, una tradizione che dura dal 1903. Si tratta delle attività di signore chiamate “regine” che nel paese si preoccupano di aiutare la parrocchia attraverso alcune iniziative nelle rispettive frazioni.

All’inizio dell’anno, durante una celebrazione, è ormai consuetudine ringraziare coloro che hanno svolto il ruolo di regine nell’anno precedente ed eleggere le nuove. Queste le nuove regine: Grazia Tomà per le frazioni Botto, Steglia, Caveggia, Sautrana, Seletto; Brunetta Cavagna per Audenino, Dazza, Sella, Prina e Grupp, Lara Catella Biova per Borgo Sopra e Borgo Sotto; Chiara Mello Teggia per Mello, Alberto, Ghiglia, Valle e Ronchi.