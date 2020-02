Festa della Candelora a Muzzano, benedizione in piazza a trattori e cavalli

Si è svolta domenica, a Muzzano, la tradizionale Festa della Candelora presso la chiesetta di Margone. La cerimonia religiosa dedicata alla presentazione di Gesù al tempio è stata officiata da don Paolo Dell'Angelo, con la partecipazione della cantoria di Graglia e Muzzano. Al termine della messa il parroco ha impartito la benedizione ai trattori, una ventina, e ai cavalli radunatisi nella piazza antistante la chiesa per il 2° Ringraziamento Muzzanese.

Il sindaco Roberto Favario ha ringraziato tutti i presenti e “tutti quelli che con i loro mezzi agricoli, nonostante le mille difficoltà, mantengono viva e curata la nostra montagna. Il ringraziamento – prosegue il primo cittadino - è esteso ai Carabinieri di Netro non solo per la presenza, ma anche per la preziosa collaborazione nella sfilata dei trattori, e alla Pro Loco di Muzzano guidata da Ivan Valcauda per i piatti tradizionali, busecca e vianda, che gli avventori hanno potuto degustare”. Il pranzo presso il centro incontri ha concluso la giornata nel giusto spirito di convivialità.