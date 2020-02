Sosta a Cossato, rinnovo abbonamenti in Comune. Ecco gli orari del servizio

Il comune di Cossato informa che nei mesi di febbraio e marzo, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, sito in Piazza Angiono 14, sarà a disposizione dei cittadini un addetto della società Bi Park per l'emissione e il rinnovo degli abbonamenti per il parcheggio del Centro e quelli di sosta di superficie.

L'addetto della società Bi Park sarà presente nei seguenti giorni ed orari: giovedì 6 febbraio dalle 14 alle 16; venerdì 7 febbraio dalle 9 alle 12; lunedì 10 febbraio dalle 9 alle 12; mercoledì 4 marzo dalle 9 alle 12; giovedì 5 marzo dalle 14 alle 16; venerdì 6 marzo dalle 9 alle 12; lunedì 9 marzo dalle 9 alle 12. Si ricorda che gli abbonamenti scadono il giorno 8 di ogni mese.