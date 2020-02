Cnos Fap Vigliano festeggia Don Bosco. Per l’occasione inaugurati i nuovi laboratori FOTO e VIDEO

Anche quest’anno la festa di Don Bosco, che si celebra il 31 di gennaio, ha acceso le comunità salesiane biellesi. Un’occasione speciale per rinnovare la scelta di far parte di una comunità fondata sui valori del Santo. Anche CNOS-FAP di Vigliano Biellese si è unito ai festeggiamenti e, venerdì scorso, ha organizzato e vissuto una giornata dedicata alla grande famiglia salesiana e ai suoi preziosi studenti.

La mattinata è iniziata con un breve ma significativo momento istituzionale del direttore della Comunità Salesiana di San Giovanni Bosco, Don Genesio Tarasco, il quale si è soffermato sul ricordo del Santo e sui traguardi raggiunti dalla formazione della realtà Salesiana.

Dopo un piccolo spuntino si è passati a un momento di svago. I circa 250 ragazzi del CNOS-FAP hanno animato la mattinata e si sono divertiti insieme a formatori e famiglie. “E’ stato un momento importante di condivisione insieme agli alunni e alle loro famiglie – commenta Stefano Ceffa di CNOS-FAP – per rinnovare la fiducia reciproca e l’efficacia di fare comunità. Per CNOS-FAP anche questi momenti fanno parte del programma didattico, sono fondamentali per la crescita dei ragazzi, ma anche bagaglio e motivo di riflessione per gli insegnanti”.

Alle 11,30 i più hanno concluso la giornata alla sede di Vigliano, dandosi appuntamento la sera, per continuare a ricordare il santo e festeggiare insieme. Gli alunni di CNOS-FAP dell’indirizzo di termoidraulica invece hanno accompagnato insegnanti, sindaco di Vigliano, l’attesissimo Vescovo Roberto Farinella, il presidente di Confartigianato Cristiano Gatti, il presidente di CNA Gionata Pirali e i rappresentati delle imprese che maggiormente hanno lavorato e sostenuto CNOS-FAP in quest’ultimo periodo (Giacomini e Bosch), presso i laboratori situati nel complesso ex Euronova.

All’interno del plesso infatti, come da programma del centro di formazione, sono nati i laboratori di Termoidraulica che aspettavano un’inaugurazione ufficiale e una visita. “Abbiamo impostato e realizzato un tassello fondamentale per stare al passo coi tempi – spiega Stefano Ceffa - , insieme alle imprese Giacomini, Bosch, Cappello Impianti, Termoidraulica Cerruti, Termogest e Tecnoimpianti. E’ stato un investimento significativo, ma che riteniamo fondamentale per dare il meglio ai nostri ragazzi. I laboratori sono all’avanguardia e li aiuteranno ad essere aggiornati e pronti al mondo del lavoro”.

CNOS-FAP ha profuso il massimo impegno in ogni momento per la realizzazione degli spazi, gli insegnanti sono sempre stati in prima fila per la loro realizzazione dunque un ringraziamento speciale va a a Corrado Viana, Fabio Coppo e Simone Controinsieme ai colleghi del settore elettrico Davide Maso, Diego Bovolenta e Marco Carelli che non hanno mollato un momento e hanno sempre prestato la massima attenzione perché il risultato fosse perfetto.

L’efficienza e la preparazione sono alcuni dei punti qualificanti l’azione formativa del centro, obiettivi che sembra siano rispettati e apprezzati dalle aziende: “Lo possiamo affermare grazie ai dati di assunzione dei nostri ragazzi. Circa l’80% di loro trova lavoro dopo aver frequentato i percorsi presso il nostro centro CNOS-FAP. E’ motivo di orgoglio e di sincera felicità sapere di poter aiutare tanti giovani e adulti a costruire un futuro sicuro”.

A inaugurazione conclusa si è passati al pranzo insieme per poi ritrovarsi tutti alle 18,15 al Duomo di Biella per celebrare Don Bosco. “Da che ricordi la messa di questa sera (ndr) è la prima grande celebrazione dedicata al Santo nella cattedrale dal 1988 – spiega Stefano Ceffa -, anno del centenario della sua morte”. Tutte le comunità salesiane si sono riunite nel Duomo di Biella per partecipare alla celebrazione del Vescovo, che ha prestato molta attenzione nel ricordare un momento così fondamentale i gruppi di tutto il Biellese.

Dopo la messa i festeggiamenti non si sono conclusi. Piccolo apericena alla parrocchia di San Filippo e poi, per concludere la giornata, molti giovani hanno partecipato alla silent disco all’oratorio di San Cassiano. “Una giornata piena, ma da incorniciare”, conclude Stefano Ceffa.