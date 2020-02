Discarica di Cavaglià, il 26 marzo il Consiglio di Stato discute l'appello della Provincia di Biella

Il 26 marzo prossimo è fissata, a Roma, l’udienza presso il Consiglio di Stato per discutere il ricorso della Provincia di Biella avverso alla sentenza n. 574 del maggio 2019 emessa dal Tar Piemonte.

Tratutti i motivi addotti dai Comuni di Cavaglià, Santhià e Tronzano Vercellese, promotori dell’istanza, il Tribunale Amministrativo piemontese ha ritenuto di pronunciarsi su due aspetti:

- la vicinanza di un nucleo abitato, denominato ‘la Mandria’ che si trova entro la distanza di 500metri rispetto al confine dell’impianto;

- l’inidoneità delle opere di isolamento della nuova discarica A2A per la parte che appoggerà suirifiuti già presenti.

Abbiamo salutato con favore questo pronunciamento della giustizia amministrativa che ha dato il sigillo a una situazione che Movimento Valledora denuncia da tempo: la problematica dei rifiuti, ancora smaltiti in discarica, l’inquinamento delle falde acquifere sottostanti messe in pericolo daquesto tipo di impianti, la qualità dell’aria scadente dovuta alle emissioni. Ci sentiamo in dovere diringraziare sia i comuni promotori che l’avvocato Greco che ha dimostrato competenza e interesse allamateria.

Abbiamo appreso con una certa amarezza e sconcerto che la Provincia di Biella aveva deciso di non prendere atto dell’annullamento dei suoi provvedimenti di ampliamento delle due discariche, ma di dare corso alle procedure di appello; siamo però fiduciosi che anche il Consiglio di Stato riconoscerà le buone ragioni dei ‘beni comuni’ aria, acqua e suolo.