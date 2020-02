Biella: Iniziati i lavori per blindare l'ex Ospedale, messo in sicurezza il piano terra

A distanza di poco più di un mese dall’annuncio del Commissario dell’Asl di Biella Diego Poggio, nei giorni scorsi sono iniziati i lavori anti-intrusione al vecchio ospedale di via Caraccio. La naturale conseguenza per i continui atti di vandalismo perpetrati all’interno dell’edificio.

“È un'azione che avevamo annunciato – aveva spiegato Poggio – e che abbiamo portato avanti per venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze della popolazione, cercando di scoraggiare accessi non autorizzati al vecchio presidio”.

Nel frattempo sono già stati chiusi gli accessi all’ex pronto soccorso e a tutto il pian terreno. Nel corso degli anni, i danni causati da vandali e senza tetto sono stati particolarmente ingenti e si spera che le nuove inferriate rendano ogni accesso non autorizzato il più difficoltoso possibile.