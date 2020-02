Va in pausa la stagione teatrale di Valdilana

Fino al 14 febbraio 2020 il cinema Giletti di frazione Ponzone rimarrà chiuso per lavori di manutenzione ordinaria. L'amministrazione comunale ha stanziato a bilancio circa 18.000 euro per i lavori in programma, così da poter rendere questa struttura sempre più funzionale e all'avanguardia per la realizzazione di eventi culturali nel nostro territorio, a disposizione di tutte le persone e le associazioni del comune di Valdilana. Le proiezioni dei film riprenderanno regolarmente dopo la fine dei lavori.