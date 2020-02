Pray: vademecum sulle spese da detrarre

Le spese ora si possono detrarre solo se i pagamento è tracciabile. E il Comune di Pray ha deciso di realizzare un piccolo vademecum per spiegare al meglio la situazione ai cittadini. «La detrazione del 19% sulle spese può essere usufruita soltanto se il pagamento è effettuato con bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili, come bancomat, assegni, carta di credito, carte prepagate. Il versamento in contanti resta ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per pagare prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche». Il Comune di Pray ricorda che occorre rendere tracciabili per detrarre le spese per abbonamenti al trasporto pubblico, premi per assicurazioni, spese funebri, spese per addetti all'assistenza personale per non autosufficienti, spese per attività sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni, spese per la frequenza dell'asilo nido, spese per intermediazione immobiliare.