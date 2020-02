Gli amministratori di Valdilana incontrano i cittadini di Mosso

A Mosso primo incontro dell'amministrazione comunale di Valdilana per confrontarsi con i cittadini e per presentare il "piano strade", un intervento che riguarderà tutto il territorio. Per dare il via al cantiere però serve davvero la collaborazione di tutti, per questo anche i cittadini sono invitati a portare le proprie segnalazioni. Con il prossimo consiglio comunale sarà proposta una variazione di bilancio importante per andare a investire centinaia di migliaia di euro sul territorio di Valdilana.

Prossimo incontro in programma giovedì 13 febbraio all'ex mulino Susta di Soprana a partire dalle 20.30.