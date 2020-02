Cena in compagnia con gli "Amici del Cavallero"

Il gruppo "Amici del Cavallero" propone sabato 8 febbraio la cena sociale dei tre tagli del bollito, che si terrà presso i locali dell’asilo di Portula Matrice alle ore 19,30. L'iniziativa è volta a continuare a raccogliere fondi a favore della ristrutturazione del santuario valsesserino del Cavallero.

Il costo e è di 18 euro per i soci e 20 euro per i non iscritti al sodalizio; gratis per i bimbi fino ai 5 anni, mentre la quota ridotta per i bambini dai 5 ai 12 anni è di 10 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare, entro il 5 febbraio, Antonella al 329 8838647, Paolo al 338 2068451 o Mauro presso Pasticceria Dolci Capricci oppure scrivere all’indirizzo mail odvamicidelcavallero@gmail.com.