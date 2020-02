Pallamano: Più di 150 giovani al Memorial Maura Regis

Successo eccezionale la terza edizione del Memorial Maura Regis, disputato domenica 2 febbraio presso la palestra comunale di Vigliano Biellese. Numerosi gli incontri tra le squadre promozionali della regione che hanno portato il pienone nell’impianto di Vigliano. Sotto l’attenta regia della società del presidente Paolo Daniele ha avuto senza dubbio luogo l’edizione più sentita del memorial che sancisce in modo definitivo la rinascita della pallamano nel biellese dopo i fasti della fine degli anni novanta con la Pallamano Biella che disputava il campionato di Serie A2 per ben due stagioni consecutive.

La tradizionale kermesse di pallamano giovanile ha coinvolto oltre 150 ragazzi e ragazze, bambini e bambine a partire dall’età di 4 anni fino a quella di 13 e incessante è stato il tifo dalla tribuna gremita della palestra di Vigliano. Alla fine nessuna classifica stilata, come la regola federale vuole, e premi per tutti. Molta è stata l’emozione anche di chi, intervenendo alla manifestazione, ha potuto assistere ad un vero e proprio incessante spettacolo, con alcune sfide giocate su grandi ritmi e anche punto a punto. Queste le parole di Davide, uno dei figli di Maura: “Mamma sarebbe stata contenta, un applauso a tutti”. Queste invece quelle di Simone, il primogenito di Maura e responsabile della sezione pallamano: “Un grazie alle famiglie e alla società FC Vigliano per avere fatto sentire forte la loro presenza. Un applauso ai protagonisti in campo di questa edizione ed ai loro tecnici, è stata senza dubbio l’edizione più emozionante delle tre finora disputate”.

Per chiudere ecco le parole del tecnico giallorosso Monica Banino: “Sono molto contenta del comportamento dei bambini e dei ragazzi che ho il piacere di allenare, stiamo crescendo di settimana in settimana sia nei numeri sia tecnicamente. Molto piacere mi hanno fatto le parole degli altri allenatori presenti riguardo al grande sforzo di crescita compiuto da novembre ad oggi. Un bravo a tutti ed un grazie di cuore per le emozioni vissute oggi”.