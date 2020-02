Bottino pieno per il Teens Cossato: vincono under 14 e 13

Terza vittoria stagionale per l’under 14 del Teens Cossato: sabato i ragazzi di coach Ermanno Ramella hanno espugnato 69-20 il parquet di Chivasso. Prossimo match per l’under 14 in programma sabato alle 18 al Pala Aguggia contro il fanalino di coda Castellamonte.

Chivasso-Teens Cossato 20-69 (2-15; 14-28; 18-51). Curvà 8, Zatta 7, Mancin 4, Potenza, Comello 2, Cavagna 15, Tamiazzo 8, Fiorencis 10, Acquadro 5, Perla 6, Cristilli 2, Grometto 2. Allenatore: Ermanno Ramella.

L’under 13 Teens Cossato inizia il girone di ritorno con una vittoria, l’undicesima in altrettante partite. Domenica i ragazzi di coach Riccardo Banderè hanno sconfitto 84-44 College Novara. Cossato chiude la pratica già alla prima sirena con un parziale di 23-9. Tutti a vantaggio del Teens anche gli altri parziali (17-14, 23-11 e 21-10). Domenica alle 11 sfida al vertice sul campo di Trecate, seconda forza del girone con appena una sconfitta all’attivo.