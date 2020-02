Basket femminile: Beffa Bonprix Bfb, superata sulla sirena

Il più classico dei buzzer beater condanna la bonprix BFB ad una sconfitta inaspettata e quanto mai dolorosa. Biella in vantaggio 51 a 50 e time out ospite ad un secondo e otto centesimi dalla fine. Rientro in attacco di Moncalieri, rimessa e tiro della disperazione da distanza siderale. La palla disegna un'ampia parabola e, mentre suona la sirena finale, si insacca lasciando le biellesi incredule. Questo il drammatico finale della contesa. Una partita non bella, con tanti errori, su cui le ragazze di coach Cardano avranno molto da recriminare. La partenza è tutta ospite. Biella fatica ad ingranare la marcia, ma quando trova continuità nel gioco, sembra poter essere superiore alle avversarie. Purtroppo il gioco biellese alterna momenti di fluidità a palle perse banalmente.

Così il punteggio prosegue in parità per i primi tre quarti. Nell'ultima frazione prima Biella arriva fino al +5, poi scende a -6. Recupera e impatta con i liberi realizzati da Tombolato ad un minuto dalla fine. Le successive azioni portano Trucano ai liberi. Segna il primo, non il secondo. Lambo cattura il rimbalzo in contemporanea con l'avversaria. L'arbitro fischia la contesa e palla a Moncalieri. Il cronometro segna meno di due secondi e Biella è avanti di uno. Sembra fatta, ma alla ripresa del gioco arriva la beffa finale.

''Abbiamo iniziato soft, troppo soft'' ammette coach Cardano ''e abbiamo continuato a patire la loro intensità per tutta la partita. È giusto che abbia vinto la squadra che meritava di più, perché ci hanno messo in difficoltà. La bomba della vittoria ha premiato la loro continuità. Lo avevo detto durante la settimana, ma se non ce lo mettiamo in testa non andiamo da nessuna parte. Potevamo vincere ma sinceramente non ce l’ho saremmo meritate. Abbiamo avuto una buona reazione ma non dobbiamo reagire, dobbiamo aggredire! Se lo capissimo.... Venderemo cara la pelle da qui fino alla fine''. La prossima settimana trasferta ad Omegna, contro l'ultima in classifica.

BONPRIX BFB - AKTONOS MONCALIERI: 51 - 53 (13-15/25-25/33-36).

Bfb: Tua, Celleghin, Guzzon 4, Trucano 17, Timbolato 8, Ramella 6, Lambo 4, Di Nubila, Gandini 6, Barbagallo, Ricino 6. All. Cardano, ass.all. Toso