Italia Viva, Renzi nomina Barazzotto e Raniero come coordinatori di Biella

Dall'assemblea nazionale di Italia Viva di questi giorni sono usciti i nomi dei coordinatori territoriali in Piemonte: per la provincia di Biella sono stati scelti Vittorio Barazzotto, già sindaco di Biella (2004-09) ed ex consigliere regionale per il Pd (2014-19), e Paola Raniero, consulente del lavoro. La decisione è arrivata direttamente dalla guida del partito, l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi.

“Sono contento della scelta ma il mio obiettivo è quello di creare un gruppo allargato di giovani per portare nuove idee a favore di questo territorio – spiega Barazzotto - Dobbiamo pensare al nostro Biellese da qui ai prossimi dieci anni e, come dice Renzi, la nostra missione è progettare, fare e costruire. Rivolgo il mio appello alle donne e agli uomini biellesi di buona volontà che vogliano contribuire al rilancio della nostra provincia”.