Elena Chiorino, ex Embraco: "Sollievo per la presenza oggi di rappresentanti di Invitalia e Whirpool"

Le parole dell'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. "Per prima cosa apprendo sollevata che, grazie anche alla nostra costante insistenza, al tavolo di oggi erano presenti sia i rappresentanti di Invitalia, sia quelli della Whirlpool. Questa circostanza rappresenta un passo fondamentale per l'auspicato esito positivo della vicenda. Positivo è stato anche l’impegno, assunto dalla stessa multinazionale, a saldare lo stipendio di dicembre e la tredicesima mensilità spettante ai lavoratori entro 15 giorni.Riguardo a nuovi piani di re industrializzazione, prendo atto delle dichiarazioni, in sede di Tavolo, del Sindaco di Chieri, che ha segnalato l’interesse di un imprenditore locale. Ciò detto, confermo che, al momento, non sono in grado di esprimere valutazioni in quanto non è stato presentato alcun piano industriale.

La Regione è ovviamente a disposizione per valutare e approfondire eventuali interessamenti per la re industrializzazione, analizzando approfonditamente ogni aspetto dei piani industriali che, in caso di interessamento serio, devono essere presentati per essere analizzati in ogni dettaglio. La nostra intenzione, visto l’approssimarsi dei termini degli ammortizzatori sociali, è quella di lavorare per tutelare tutti i lavoratori, anche per sostenere incentivi all’esodo per coloro che volessero percorrere questa strada, tenendo sempre altissima, al contempo, l’attenzione generale per l’evolversi della situazione, monitorata costantemente dagli advisors che si stanno occupando della vicenda. Esprimo anche soddisfazione per la disponibilità, comunicata da Intesa Sanpaolo, a sospendere per 12 mesi le rate dei mutui e dei prestiti personali per i dipendenti Ventures: si tratta di un'azione concreta in grado di alleviare i lavoratori in un momento di evidente e grave difficoltà".