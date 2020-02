Celebra l'amore con Cioccolato Taf, tante idee regalo per la festa di San Valentino

Arriva febbraio e con lui sulla Terra, anche in questo 2020, plana in romantica picchiata un dolcissimo Cupido. Con estrema precisione, scoccherà le giuste frecce amorose nel cuore degli innamorati di tutto il pianeta! Chi di questi non sa come confessare il proprio amore? E quante coppie ormai consolidate non sanno bene come confermare il loro sentimento, che a distanza di anni potrebbe sembrare scontato?

Se anche tu non sai come dirlo…il 14 febbraio, dillo dolcemente: dillo con Cioccolato TAF!

Il cioccolato da sempre è considerato un dono estremamente pregiato. Nei secoli scorsi solo i nobili potevano permettersi le costose fave di cacao, che arrivavano dalla lontana America. Regalarlo, oggi come ieri è come affermare quanto l’altra persona sia preziosa e meriti il meglio. Per quest’occasione il banco delle praline Taf fa spazio a gusti più freschi e a volte più bizzarri per risvegliare sensi un po’ sopiti da questo freddo inverno. Tante scatole “amorose” vi aspettano per essere riempite a vostra scelta.

Il tempo si sa, è il regalo più prezioso e quale migliore occasione di condividere con i propri amati un momento di Dolcezza. TAF: ti amo follemente (35 praline) oppure Ingranaggi d’amore (circa 20 cioccolatini) o ancora il Bacio degli innamorati che non poteva non contenere i gianduiotti biellesi, il connubio perfetto del cioccolato con le nocciole della serra. E per le coppie più giocose i Cuori matti ai 3 cioccolati dipinti a mano e i simpatici Coniglietti innamorati. Ricevi subito la tua scatola amorosa direttamente a casa tua ordinando dal negozio online.

Cioccolato TAF ama pensare a tutti i dettagli e una scatola di cioccolatini, per quanto speciale, non è perfetta senza il bigliettino adatto, perché quello che hai nel cuore, il cioccolato da solo non può trasmetterlo. Dillo con dolcezza ma scrivilo da TAF nel tuo biglietto amoroso personalizzato. Cosa aspetti? Qui è tutto pronto, manchi solo tu!

E se il 14 febbraio verrai da Cioccolato TAF con una persona a cui vuoi veramente bene per colazione, per merenda o per un aperitivo, avrai diritto ad uno sconto del 50% sulla consumazione del tuo ospite (riservato per la consumazione al tavolo).

Cioccolato Taf si trova a Biella in via Garibaldi 5.

Per info e prenotazioni: 015 22341 - https://www.cioccolatotaf.it/.