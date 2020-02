Milano Unica al via, 29 le aziende biellesi presenti

Saranno 477 gli espositori che parteciperanno alla 30esima edizione di Milano Unica, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per domani mattina, 4 febbraio. Le aziende presenti, in leggera crescita rispetto all’edizione di febbraio 2019, presenteranno le collezioni di tessuti e accessori P/E 2021 per uomo, donna e bambino.

Si tratta di un significativo consolidamento, che conferma Milano Unica come appuntamento imperdibile e unico per i tessuti e gli accessori dell’alto di gamma italiani ed europei. Una manifestazione che si pone responsabilmente sempre di più al servizio non solo degli espositori ma di tutti gli operatori del sistema moda italiano e internazionale.

L’edizione di Febbraio 2020 di Milano Unica si caratterizza per un importante cambiamento del concept espositivo dei suoi Progetti di contenuto e, in particolare, di quelle che negli anni si sono affermate come le due anime concettuali della manifestazione: le Tendenze e la Sostenibilità. Per la prima volta da quando è nato il Progetto Sostenibilità, infatti, i prodotti e le proposte di quest’area vengono integrati all’interno delle Tendenze, il cuore creativo di Milano Unica e uno degli ambiti più iconici dell’intero salone.

Le aziende biellesi presenti saranno 29: Angelico, Botto Giuseppe, Drago, Ermenegildo Zegna, F.Lli Tallia Di Delfino - Marzotto Group, Guabello - Marzotto Group, Lanerie Agnona, Lanificio Campore, Lanificio Carlo Barbera, Lanificio Di Pray, Lanificio F.Lli Cerruti Dal 1881, Lanificio Ferla, M.E.T. Manifattura Etichette Tessute Srl, Ma.Al.Bi, Maglificio Maggia, Marlane - Marzotto Group, Piacenza, Quaregna, Raphael, Reda, Subalpino, Tessilbiella, Tessitura Di Novara, Tg Di Fabio, Tollegno 1900, Trabaldo Togna 1840, Vitale Barberis Canonico, Zignone e Piave Maitex Srl.