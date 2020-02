Biella, automezzi e cavalli sfilano per Sant'Antonio Abate. Il ricavato della festa a Lilt Biella FOTOGALLERY

Cavalli, trattori e automezzi si sono riuniti numerosi nella mattinata di ieri, 2 febbraio, in piazza Silvio Cerruti a Biella per la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, organizzata dall'omonimo collegio di Biella. Dopo la benedizione, il corteo è partito dalla piazza per poi passare da via Ivrea, via Lamarmora, via Torino e raggiungere viale Macallè. Da via Rosselli il ritorno in piazza, giusto in tempo per gustare l'aperitivo preparato a Città Studi. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a Lilt Biella.