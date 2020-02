Dal Nord Ovest - Tamponamento tra auto, due persone in ospedale

Due persone hanno riportato ferite, per fortuna di lieve entità, dopo essere rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto poco dopo le 8 sulla sp 594 nel Comune di Oldenico. Gli automezzi sui quali viaggiavano, tra cui un pick up che trasportava un serbatoio di gasolio, sono finiti ai margini della carreggiata: per la messa in sicurezza dei mezzi è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che si è occupata soprattutto del serbatoio, mentre i feriti, usciti autonomamente dagli abitacoli, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per le medicazioni.