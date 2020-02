Serie di furti: arrestato ladro dalla Polizia. Recuperati 10 mila euro di refurtiva

10 mila euro recuperati tra oro, preziosi e denaro contante e il malvivente, di origine albanese ma residente a Torino, con le manette ai polsi. Questo il risultato dell brillante operazione degli agenti della Squadra volante della Polizia nella serata del 31 gennaio. Sono trascorse da poco le 20 quando sono giunte diverse telefonata alla centrale operativa per denunciare furti avvenuti in abitazioni di Pralungo. A quel punto è scattata l'operazione alla ricerca dei ladri, circondando una zona bel delineata, da numerose pattuglie intervenute. La ricerca ha avuto il suo epilogo quando, in un boschetto, è stata notata dai poliziotti una torcia. L'inseguimento è durato poco e intorno alle 23 al ladro sono state messe le manette ai polsi. La perquisizione personale ha portato al recupero di diverso contante, monili in oro e un cacciavite di grosse dimensioni, oltre ad altre due lampade portatili e un mazzo di chiavi di un'auto, tipo Fiat.

E' stato ampliato il raggio della perlustrazione alla ricerca della macchina del malvivente, ritrovata poco dopo a Tollegno. Chiaro è che l'albanese si stava muovendo a piedi eludendo così le telecamere di videosorveglianza della zona. All'interno dell'automobile, intestata al figlio anch'esso residente a Torino, gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto un coltello multiuso, un cellulare e i documenti di identità personale. Ricontattate le vittime dei furti, si parla di almeno tre famiglie, i cittadini hanno riconosciuto i monili rubati e in un caso specifico, una fede nuziale del marito deceduto da poco tempo. N.M. di 45 anni è stato processato per direttissima sabato pomeriggio per furto in flagranza. Visti i suoi numerosi reati, sempre inerenti allo scasso e ricettazione, all'albanese è stato convalidato l'arresto. Ora si trova ai domiciliari. Proseguono intanto le indagini da parte della Polizia per capire se l'uomo abbia agito da solo o in compagnia di alcuni complici.