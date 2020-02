Lutto a Vigliano per la scomparsa di Sandra Sola: il ricordo degli amici e dei clienti

Alessandra Bonino Fassina, unita a tutti gli amici ed i clienti “che hanno avuto la fortuna e la gioia di conoscerti” hanno condiviso una lettera in ricordo di Sandra Sola, scomparsa nei giorni scorsi e parrucchiera molto conosciuta a Vigliano Biellese.

“Ci ha lasciati Sandra Sola: amica da sempre, donna sensibile e forte e abile parrucchiera che, per tanti anni, con passione, ha esercitato la sua professione a Vigliano Biellese. Il suo ricordo é vivo in chi l’ ha amata e conosciuta ed il suo sorriso, la sua voglia di vivere, il suo essere sempre se stessa ed amare con slancio tutto ciò che é onesto e sincero rimarranno impressi nella memoria. Amore, vita ed arte sono tre aspetti che hanno fatto di Sandra una donna unica e speciale. Ha amato sempre con cuore la sua famiglia, la sua adorata figlia Giorgia, gli amici ed i grandi valori, ha vissuto lottando, con grande determinazione e orza ed ha affrontato dolori, lutti e la malattia con coraggio e fede profonda. E stata un’appassionata amante dell’arte, del bello, della musica e della danza, dedizione che ha trasmesso alla sua amatissima figlia, oggi ballerina internazionale! E stata una raffinata fotografa! Cara Sandra, hai lasciato, come una stella del firmamento, la tua scia sulla Terra che non si spegnerà mai e vivrai nel cuore, dove sei sempre stata”.