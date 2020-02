Incendio al Tracciolino, il bosco continua a bruciare FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 20:

Un nuovo fronte si è aperto sotto il Mucrone. L'intervento continua ad essere difficoltoso a causa delle forti raffiche di vento e della zona impervia. L'area resterà monitorata per tutta la notte da quattro squadre dell'Antincendi boschivi, in attesa della luce del giorno che permetterà a Vigili del Fuoco e Aib di intervenire nuovamente sul fronte.

Aggiornamento delle 16,30:

Attualmente risulta ancora acceso un focolaio sotto il Mucrone. Il vento forte continua ad alimentare il fuoco ma i numerosi operatori dei Vigili del Fuoco e volontari dell'Aib stanno lavorando duramente e con ogni mezzo a disposizione per contenere le fiamme.

Aggiornamento delle 13:

Al momento risulta sotto controllo l'incendio divampato nella notte al Tracciolino, nella zona a monte della Trappa di Sordevolo. In mattinata l'elicottero della Regione Piemonte ha sorvolato l'area per spegnere il fuoco nelle zone più impervie: un intervento reso difficoltoso non solo dalla posizione, ma anche dal forte vento. Intanto, le operazioni coordinate da Vigili del Fuoco e Aib proseguono.

Il fatto:

Un grosso incendio boschivo è divampato ieri sera, 2 febbraio, in zona Tracciolino, nel territorio di Graglia. A causa della zona impervia, nella notte è stato tenuto sotto controllo da due squadre dell'Antincendi boschivi insieme ai Vigili del Fuoco.

Sul luogo del focolaio, lontano dalle abitazioni, stanno giungendo altre due squadre Aib, oltre al direttore delle operazioni di spegnimento (dos) del 115 e il Coaib Rodolfo Gilardi, che collabora con il Dos nelle operazioni di spegnimento.

L'incendio è tuttora in corso e al momento ha interessato la zona a monte della Trappa di Sordevolo.