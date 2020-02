Fuoco in un impianto fotovoltaico a Sostegno

Incendio all'impianto fotovoltaico di un'abitazione di Sostegno nella mattinata di oggi, 3 febbraio. Le cause del rogo non sono ancora note, ma dai primi riscontri pare che siano stati i vicini ad accorgersi delle fiamme divampate da un pannello solare, in quanto nessuno risulta residente in quella casa. Intervenuti repentinamente, i Vigili del Fuoco hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la struttura.