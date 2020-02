Donna butta dal balcone una bombola del gas. Denunciata

In assenza del marito, dopo aver provveduto a staccare la bombola, ha pensato bene di buttarla dal balcone sebbene fosse stata vuota. Il fatto è successo a Strona nella serata di sabato nella cace Atc e il successivo intervento di Vigili del fuoco, intervenuti con il personale Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e Carabinieri, ha permesso di visionare l'impianto della casa che è risultato non conforme alle normative. Nella cantina sono state inoltre scoperte diverse bombole all'interno del locale non idoneo. Il materiale è stato sequestrato e la donna denunciata all'autorità giudiziaria.