Dolore nel Biellese per la morte di Giuseppe Biondo, detto Pippo l'Americano

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un amico, un personaggio, chi l'ha conosciuto non lo dimenticherà.... ho voluto scrivere due parole a ricordo di questo amico che con il sorriso e la sua allegria spesso mi ha raccontato la bellezza della sua Sicilia. Giuseppe Biondo, detto Pippo l’Americano, non ce l’ha fatta, vinto da un male incurabile.

A 51 anni se n’è andato lasciando la moglie e tanti parenti e amici che gli hanno voluto bene. Giuseppe, con il suo furgoncino rosso di frutta ha venduto arance con una battuta a tantissimi biellesi. Il suo banchetto, quando non faceva il mercato, era posizionato nella tangenziale che da Biella porta a Cerrione, vicino al bivio per Borriana, nel Comune di Ponderano. Non era difficile fermarsi per acquistare qualche prodotto e scambiare una battuta divertente con Giuseppe mentre si compravano le pesche o i meloni.

Era cordiale con tutti e ha saputo portare la sua Sicilia, il calore e le tradizioni, nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. L’ultimo saluto a Giuseppe sarà dato al suo paese natio. Il funerale avrà luogo il 4 febbraio ad Adrano, in provincia di Catania”.