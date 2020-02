Auto distrutta dalle fiamme in strada Vaglio Colma, si indaga sulle cause FOTO

Non è esclusa la natura dolosa dell'incendio di un'auto divampato poco fa, nel tardo pomeriggio di oggi 3 febbraio, in strada Vaglio Colma a Biella. A bruciare una Ford Fiesta vecchio modello, parcheggiata all'altezza dell'incrocio in Strada Cantone Rondolina. Fortunatamente, né auto né abitazioni nei dintorni sono state interessate dalle fiamme, ma l'apprensione dei residenti è stata alta a causa della vicinanza del mezzo ad alcune tubature del gas. Sono stati loro stessi ad allertare il 112 dopo aver sentito un forte botto e aver visto le fiamme. A spegnere il rogo i Vigili del Fuoco, che ora si stanno occupando della messa in sicurezza della zona. Con loro anche due volanti della Polizia che ora indagano sulle cause del rogo.