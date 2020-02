Successo riconfermato per la fagiolata organizzata dalla Croce Rossa di Biella nella giornata di ieri, 2 febbraio. Anche quest'anno sono stati numerosi i biellesi che si sono recati in sede per gustare il tradizionale piatto, contribuendo a sostenere le spese del comitato. In foto alcuni momenti della manifestazione che si è svolta nella sede della Cri Biella in via Quintino Sella.