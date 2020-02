“Media education", a Roma il convegno presieduto dal ministro Lucia Azzolina

Le competenze digitali e la necessità della loro diffusione in tutte le fasce di età, dai bambini, ai ragazzi ai loro genitori. Il ruolo centrale della scuola nel processo educativo delle nuove generazioni. L’attenzione delle istituzioni e della politica alla media education. L’utilizzo della tecnologia nelle attività didattiche e nella formazione dei docenti. Le opportunità educative e lavorative connesse ad un uso positivo degli strumenti tecnologici e dei nuovi media.

Sono questi alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corso del convegno “Media education: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!", in programma per oggi, lunedì 3 febbraio, a partire dalle 10,30 presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati. Un’attenzione particolare sarà dedicata al linguaggio dell’odio, contro il quale è sempre più necessario battersi per favorire la diffusione della cultura del rispetto, a partire dai più giovani.

La giornata di approfondimento è stata fortemente voluta e promossa dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che interverrà con i saluti di apertura. Successivamente, si susseguiranno gli interventi di esperti del mondo della scuola e dell’università, dell’associazionismo e del settore privato. Tra i relatori il professor Marco Gui, Università di Milano Bicocca, la professoressa Gianna Cappello, Università di Palermo, il professor Pier Cesare Rivoltella, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Nunzia Cardi, Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, Rosy Russo, Presidente associazione ‘Parole Ostili’.

Nella sessione pomeridiana sono previsti gli interventi di Maria Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, Salvatore Giuliano, Dirigente scolastico Istituto ‘Majorana’ di Brindisi ed ex Sottosegretario all’Istruzione, Angelo Mazzetti, Public Policy Manager Facebook e di Annalisa D’Errico, comunicatrice e autrice del libro ‘Figli virtuali’. L’evento sarà moderato da Daniele Grassucci, direttore del portale Skuola.net. Chiuderanno il convegno sei scuole che porteranno il contributo delle loro esperienze di media education e uso positivo del digitale a scuola. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul sito del Ministero dell’Istruzione.