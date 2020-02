L'efficacia degli zaini personalizzati nel marketing

C'era una volta l'uomo con la ventiquattrore. Era sufficiente aggirarsi in centro, lì dove c'erano gli uffici, per vedere in entrata e in uscita da palazzi stormi di impiegati, di manager e di business man armati di borsa ventiquattrore in pelle. Oggi, per tanti motivi diversi, a partire dalla praticità, la ventiquattrore – come anche le borse morbide da lavoro di origine ottocentesca, le cosiddette borse messenger – sono state decisamente lasciate alle spalle: il trend, per i lavoratori di tutti i livelli, fino ai vertici aziendali, è ormai quello dello zaino.

Ed è proprio per questo motivo che le aziende che vogliono intavolare una nuova ed efficace strategia di marketing offline dovrebbero cercare online dei fornitori specializzati nella produzione di zaini personalizzati, così da poter distribuire il proprio zaino con logo visibile ad un grande pubblico potenziale. La sicurezza, infatti, è quella di vedere i propri zaini indossati da chiunque, dall'impiegato al business man, per non dimenticare studenti e sportivi.

Come si è arrivati allo zainetto personalizzato

Eppure va sottolineato che lo zaino usato negli spostamenti urbani è relativamente recente: i primi modelli di zaini moderni, provvisti quindi di zip, erano infatti riservati ai soli avventurieri e agli alpinisti. Gli studenti, a quel tempo, usavano tutt'al più un cinturone di pelle con cui legare insieme tutti i libri, o magari una valigetta dotata di bretelle. Pian piano, però, nei campus universitari iniziarono a diffondersi dei comodi zainetti leggeri, progenitori del zainetto personalizzato come lo conosciamo oggi.



Lo zaino con logo giusto in base al proprio pubblico

Gli zaini personalizzati sono i gadget perfetti per una moltitudine di aziende diverse. Va infatti sottolineato che il zaino con logo è estremamente utile, e quindi viene usato effettivamente dai clienti e potenziali tali nei luoghi più disparati, dall'ufficio all'università, passando per il parco, il mare, la montagna, l'aeroporto e via dicendo. A questo va sommato il fatto che l'area di stampa degli zainetti personalizzati è tendenzialmente generosa, così da dare una grande visibilità al brand promosso.



Per essere certi che lo zaino con logo che si decide di stampare sia davvero efficace, però, è necessario inquadrare il modello giusto. Esistono infatti una moltitudine di modelli diversi, da quelli più sportivi a quelli più professionali, con materiali e optional diversi.



Si potrebbe per esempio decidere di produrre zaini personalizzati per l'ambito business, che dovrebbe quindi essere distribuito a un pubblico composto da lavoratori, a partire dagli impiegati e dai colletti bianchi. In quel caso si dovrà puntare su uno zainetto pratico ed elegante, provvisto di apposita tasca porta pc e di tutto il necessario per organizzare al meglio la propria giornata lavorativa. Gli zaini personalizzati in pelle sono perfetti per queste esigenze: basta infatti immaginare le decine di dipendenti pendolari che ogni giorno useranno lo zaino mostrando il logo aziendale in stazione, in metro, al bar e via dicendo.



Chi punta invece a un pubblico di sportivi dovrà cercare la produzione di zaini personalizzati più tecnici e colorati, pensati per l'utilizzo outdoor e fabbricati con materiali resistenti. E ancora, chi invece pensa di distribuire questo gadget aziendale tra gli studenti universitari dovrà invece un zainetto personalizzato più semplice e sbarazzino, allontanandosi dunque dallo zainetto in pelle in pelle visto sopra per avvicinarsi a dei modelli più giovanili – senza dimenticare che ormai, grazie soprattutto al successo di serie Tv come Stranger Things, c'è un vero e proprio revival degli anni Ottanta, e quindi degli zainetti più colorati e vistosi.