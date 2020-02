Benna, Massazza e Villanova celebrano la Festa del Ringraziamento FOTOGALLERY

Grande partecipazione alla giornata del ringraziamento di agricoltori e carrettieri organizzata dai comuni di Benna, Massazza e Villanova Biellese per la giornata di ieri, 2 febbraio. I partecipanti, a cui è stato consegnato un omaggio, si sono ritrovati in piazza dei Benedettini a Benna, per poi partire con la benedizione e la tradizionale sfilata dei mezzi.

Raggiunta la chiesa parrocchiale di San Pietro, i presenti hanno partecipato alla messa celebrata da don Paolo Battisti in suffragio dei defunti agricoltori e carrettieri. A chiudere la giornata di festa il pranzo all’Agriturismo la Regina di Cascina Regina di Villanova Biellese, che ha accolto circa 120 persone.