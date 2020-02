Da Fisiokinetik un seminario gratuito sulla scoliosi

La scoliosi è una complessa deformità tridimensionale, progressiva e permanente della colonna vertebrale, che si manifesta con una curvatura laterale ed una rotazione della colonna sul proprio asse; deformità che si accompagna ad alterazioni delle vertebre e di altre strutture di sostegno del tronco, il che distingue la scoliosi dall'atteggiamento scoliotico. Si tratta di una patologia ad evoluzione talvolta molto rapida e nella maggior parte dei casi priva di sintomi, tipicamente durante il periodo della crescita.

Conoscere quali sono le varie forme attraverso cui può manifestarsi, qual è il periodo di maggior incidenza (in cui diviene ancora più importante tenere sotto controllo la postura) e le opzioni terapeutiche per il suo trattamento è fondamentale per intraprendere un percorso di cura meno invasivo possibile, arrestandone la naturale progressione verso forme più gravi ed invalidanti.

Martedì 11 febbraio, dalle 19, il centro fisioterapico Fisiokinetik a Vigliano Biellese (Piazza Collobiano 2/3) organizza un seminario gratuito dedicato alla scoliosi, alle varie forme con cui questa può manifestarsi ed alle indicazioni terapeutiche per il suo trattamento.

La serata, della durata di circa un'ora, vedrà l'intervento del Dott. Alex Vesnaver (chirurgo vertebrale specializzato nelle patologie a carico della colonna vertebrale, cervicale e lombare) e si concentrerà sui seguenti argomenti:

- che cos'è la scoliosi, come si manifesta e come varia il rischio di peggioramento in relazione alla gravità della patologia e all'età in cui insorge;

- qual è il periodo di maggiore incidenza, in cui diviene ancora più importante tenere sotto controllo la postura e prestare attenzione a possibili alterazioni della colonna;

- difetti funzionali e difetti organici: l'importanza della visita ortopedica vertebrale nel distinguere tra atteggiamento scoliotico e scoliosi vera e propria e nel porre le basi per un adeguato trattamento terapeutico;

- la gestione terapeutica della patologia ed i suoi obiettivi

- quali sono le conseguenze di un mancato o tardivo trattamento della scoliosi.

Il seminario è gratuito e aperto a tutti ma, poiché i posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione. Per prenotare il proprio posto o avere maggiori informazioni sulla serata, è possibile contattare Fisiokinetik tramite questo link: http://bit.ly/SeminariosullaScoliosi o ai recapiti: 015 8122032 – info@fisiokinetiksport.it

Sito web: www.fisiokinetiksport.it