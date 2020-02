Assistenza 360: l'assistenza sanitaria integrativa su misura

L'assistenza sanitaria nazionale italiana non è in grado di far fronte a tutte le necessità sanitarie che un cittadino può sperimentare nel corso della sua vita.

Oltre alle classiche spese per visite specialistiche private coperte anche da una polizza sanitaria, può capitare che malattie improvvise o prolungate generino nella vita quotidiana moltissimi disagi, non tutti di natura strettamente medica o economica: spesso i problemi che appaiono più insormontabili nella vita di un malato sono quelli che riguardano la gestione logistica e organizzativa della sua vita durante la degenza o la convalescenza.

A risolvere gran parte di questi problemi arriva l'assistenza sanitaria integrativa, che propone una serie di servizi su misura per gli ammalati in grado di semplificare anche la vita dei loro familiari.

Come funziona l'assistenza sanitaria privata?

Visite mediche a domicilio

Assistenza 360 di AXA: per una tutela a 360°

L'assistenza sanitaria privata è in grado di fornire due diversi tipi di servizi. Dal punto di vista strettamente assistenziale, il paziente può contare su una serie di professionisti che metteranno a disposizione i propri servizi al momento del bisogno.

Rivolgendosi al centro operativo della propria agenzia di assistenza sanitaria, ad esempio, un paziente potrebbe richiedere un fisioterapista a domicilio, una babysitter per i propri figli o la prescrizione e la consegna a domicilio di un medicinale.

Si tratta di servizi di importanza cruciale, nella loro semplicità, dal momento che alleggeriscono il carico che altrimenti ricadrebbe sulla famiglia o sugli amici del malato. Si rivelano particolarmente preziosi nel caso di soggetti che vivono da soli, che sono anziani o disabili.

Un’assistenza sanitaria integrativa fornisce anche supporto medico 24 ore su 24, con possibilità di consulti telefonici, anche in videochiamata. Non solo: nel caso in cui il medico lo ritenesse necessario, potrebbe anche recarsi a casa del paziente per una visita a domicilio, senza spese aggiuntive.

Tutti questi e altri servizi rientrano nel pacchetto Assistenza 360 di AXA. Si tratta di un prodotto complementare rispetto a un’assicurazione o a quanto già fornito dal sistema sanitario nazionale, ma che può davvero fare la differenza in situazioni di necessità.

Non solo assistenza 24 ore su 24 e visite mediche a domicilio, ma anche tanti servizi utili per genitori, possessori di animali, lavoratori, sportivi e tanti altri.