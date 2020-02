Stop di un mese per i parcheggi del Piazzo: lavori di rimozione barriere architettoniche

Nuovi lavori al Piazzo: da via Avogadro, tratto tra Piazza Cucco (esclusa) e il civico 33 è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della durata di un mese, precisamente dal dalle 8,30 del giorno 10 febbraio alle 18 del 10 marzo. Lo stop sarà applicato in base alla richiesta pervenuta dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella e permetterà così l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le opere sono state affidate alla SDC srl con sede a Curino. Entrerà quindi in vigore il divieto di circolazione nella seguente area: Via Avogadro, tratto tra Piazza Cucco (esclusa) e il civico 33, eccetto titolari posti auto interni al carraio n°2091/2001 per tutto il periodo di un mese.