Le colonnine auto elettriche sbarcano a Biella: via libera a ristoranti e hotel per nuove postazioni

Nella giornata di oggi la giunta di Biella ha approvato delle significative integrazioni alle linee guida per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Oltre alle 37 colonnine per un totale di 15 postazioni da assegnare in gestione attraverso un avviso pubblico per manifestazione di interesse, si aprono nuove opportunità anche per i titolari di attività economiche legate all’ospitalità e alla ristorazione.

Indipendentemente dall’avvio della manifestazione di interesse, un albergatore o un ristoratore, una volta richiesta e ottenuta l’autorizzazione dagli uffici della Polizia locale, potrà collocare in prossimità del proprio esercizio una colonnina di ricarica elettrica, con oneri a proprio carico per le aree di cantiere interessate, per l’installazione, per gli allacci e per l’erogazione dell’energia. Il ristoratore interessato dovrà in particolare garantire il libero utilizzo dell’infrastruttura ai possessori di veicoli elettrici senza alcuna esclusività e a rispettare la regolamentazione impartita dal Comando della Polizia Locale.

Per la posa della colonnina non è prevista la tassazione di occupazione purché l’area di riferimento sia inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Secondo l’assessore all’Ambiente Davide Zappalà con questa azione da un lato si apre un’opportunità per albergatori e ristoratori mentre dall’altro si potrà migliorare l’accoglienza e l’offerta turistica della città: “La città di Biella ha l’aria più pulita di tutti i capoluoghi piemontesi, quando verrà realizzato il treno diretto per Torino e Milano questa qualità potrà diventare anche un elemento di marketing territoriale. Questo obiettivo passa attraverso molte azioni tra cui l’incremento dell’uso delle auto elettriche”.