La Settimo Vittone riapre ma a senso unico alternato, Ramella Pralungo: “In campo ogni risorsa per ridurre disagi”

I lavori di messa in sicurezza della SP 419, la cosiddetta Settimo Vittone, sono iniziati poco più di dieci giorni fa, con l’obiettivo di sbancare quasi 2000 mc di terra dal versante a monte della strada. L’impresa sta lavorando intensamente, anche grazie alle condizioni meteo che non hanno causato rallentamenti e, nonostante siano necessari ancora giorni di lavoro, dal primo pomeriggio di domani, martedì 4 febbraio, la strada verrà riaperta a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

“Ho mantenuto un controllo quotidiano sull’avanzamento dei lavori e non solo stiamo rispettando pienamente la tabella di marcia, ma siamo anche in anticipo – ha dichiarato il vicepresidente Ramella Pralungo – e di questo posso ringraziare gli uffici tecnici e l’impresa che hanno pienamente compreso le richieste che ho avanzato loro, con le quali ho spiegato la fondamentale importanza della Settimo Vittone, nell’ambito della viabilità provinciale, anche in considerazione del periodo: molti biellesi vanno e vengono dalla Valle d’Aosta nei fine settimana e quotidianamente diversi autoarticolati transitano da e per lo stabilimento dell’Alpe Guizza utilizzando la viabilità alternativa, ovvero la SP 405 “di San Lorenzo” che attraversa più frazioni. A questo proposito devo ringraziare i residenti che in questo periodo hanno sopportato carichi di traffico cui non sono abituati. Insomma abbiamo messo in campo ogni risorsa possibile per ridurre al minimo i disagi per tutti, residenti, automobilisti, aziende e trasportatori ed ora posso dire che ci stiamo riavviando verso la normalità. E adesso, dopo poco più di due mesi, seppur a senso unico alternato, riapriamo”.