Gestione del bene pubblico, nel Biellese arrivano 16 cantieristi "over 58"

Arriva nuovo personale, seppur per un tempo determinato, per rafforzare i servizi dei Comuni del Biellese. La Regione, infatti, ha diramato la graduatoria per i cantieri di lavoro per disoccupati "over58" e la provincia di Biella ne ha ottenuti ben 16. In particolare, tre andranno nel Capoluogo per il progetto «Valorizzazione patrimonio pubblico urbano», quattro a Cossato, per il progetto «Evergreen», tre a Ponderano, per il «Progetto di reinserimento lavorativo per persone disoccupate over 58 per supporto servizi comunali», tre a Vigliano Biellese, per il progetto «Un lavoro anche per te», uno a Pralungo per il «Progetto di assistenza ai bimbi di Pralungo», uno a Cerrione, per il progetto «Aiutaci ad invecchiare» e uno a Rosazza per il progetto «Sistemazione dei sentieri, delle vie interne al paese, servizi ai cittadini e cura del letto del torrente».

Le persone inserite nel cantiere percepiranno un’indennità lorda giornaliera di 29,70 euro, per un massimo di 30 ore di lavoro a settimana. L’assegno sarà erogato dall’Inps al lavoratore. I Comuni dovranno coprire le spese per la sicurezza nel luogo di lavoro e le coperture assicurative, e dovranno sostenere i costi degli oneri previdenziali, che saranno poi rimborsati dalla Regione.