Da oggi i pediatri di libera scelta nella casa della Salute di Biella

Un ambulatorio pediatrico per offrire più disponibilità alle famiglie dopo la chiusura di scuole e asili. Da lunedì 3 Febbraio – all’interno della casa della salute di Biella – ruoteranno i 16 pediatri di libera scelta che operano nel territorio dell’Asl di Biella.

Un’attività che integra ulteriormente i servizi già presenti all’interno della struttura dedicata a patologie acute che non possono essere gestite in altro modo. Pertanto qui non verranno effettuati bilanci di salute o oltre prestazioni per le quali occorre rivolgersi al proprio pediatra negli orari di visita. Possono accedere all’ambulatorio i bambini iscritti a un pediatra di libera scelta e non quelli che invece hanno un medico di medicina generale ed occorre presentare il tesserino sanitario cartaceo e l’eventuale attestato di esenzione in corso di validità. L’ambulatorio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 (esclusi i prefestivi anche infrasettimanali).