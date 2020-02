A Biella arriva il 1° campo in sintetico: primi allenamenti per i giovani de La Biellese

La Città di Biella ha il suo primo campo di calcio in sintetico. E’ quasi pronto al debutto il nuovo campo di corso 53° Fanteria, a due passi dallo stadio Pozzo-La Marmora: durante gli scorsi giorni il nuovo manto in sintetico, come suggerito dalla ditta che ha eseguito i lavori, è stato utilizzato per i primi allenamenti da parte del settore giovanile della società La Biellese. Per la consegna definitiva dei lavori mancano ancora due interventi: la posa di una recinzione nelle adiacenze della tribuna (circa 60 metri) e l’omologazione da parte della commissione preposta dalla Lega Nazionale Dilettanti.

A quel punto sarà possibile utilizzare il nuovo campo anche per le partite e non solo per gli allenamenti. Non appena saranno conclusi gli interventi è intenzione dell’amministrazione organizzare un evento valevole come inaugurazione ufficiale. Le novità nell’area sportiva in questione non sono però concluse. A partire dal mese di marzo è in programma il rifacimento del campetto di allenamento confinante con il Bocciodromo Comunale: il rettangolo vedrà la semina di un nuovo manto erboso. L’impianto sportivo tornerà poi usufruibile attorno al mese di settembre.

Il rifacimento dell’area sportiva di corso 53° Fanteria, per un investimento complessivo di un milione di euro, rientra nei fondi dedicati al Piano delle periferie con progetto avanzato dalla passata amministrazione. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Sono un ex arbitro di calcio e il campo di corso 53° Fanteria è stato utilizzato molto anche da noi per gli allenamenti. Su quei campi è passata metà della popolazione sportiva della nostra città, essendo un campo enormemente utilizzato non poteva più proseguire con il classico manto in erba. I lavori sono stati svolti a regola d’arte, adesso attendiamo solo l’omologazione per poterlo rendere usufruibile anche per le partite”.

Aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Questa miglioria aumenta la qualità dell’impiantistica sportiva cittadina. Sarà un fiore all’occhiello per l’intera provincia, l’arrivo del sintetico sono certo che riqualificherà tutta l’area sportiva di corso 53° Fanteria”.