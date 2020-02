Tornare in forma dopo le feste e volersi bene a tavola con il giusto menù a I Sapori del Viale per San Valentino

Passate le festività natalizie tutti quanti noi probabilmente ci sentiamo un po’ appesantiti dai tanti pranzi e cene a cui abbiamo partecipato. Arriva quindi il momento di pensare a come disintossicarsi e ritrovare gli equilibri alimentari che abbiamo perso in queste ultime settimane durante le feste natalizie. La convivialità e “l’arte di vivere” che stanno alla base della nostra dieta mediterranea con i colori ed i sapori dei suoi cibi e la cultura millenaria da cui si è prodotta possono aiutarci molto per rimetterci in forma e perdere i chili di troppo. Alla Gastronomia i Sapori del Viale di viale Macallè 14, a Biella, troverete attenzione ai particolari sia nella scelta delle materie prime artigianali e genuine, che nella presentazione del prodotto. Ogni giorno, un vasto assortimento di piatti freschi cucinati e lavorati con esperienza. Non dimentichiamo che la nostra straordinaria dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO per la sua capacità, scientificamente dimostrata, di mantenerci in buona salute. La mossa principale è quella di variare i pasti e consumare un mix degli alimenti di base come ad esempio: riso, patate,legumi, cereali integrali, frutta e verdura fresca di stagione, alimenti naturali semplici e anche biologici. Laura e Fulvio colgono l’occasione per ringraziare i loro clienti e naturalmente anche lo staff presente in Gastronomia che permette di raggiungere risultati di eccellenza e di offrire ai clienti un servizio attento e atto a soddisfare le diverse esigenze. La festa degli innamorati e dell’amore è alle porte ! Dopo il grande successo degli anni precedenti anche quest’anno la Gastronomia propone un menù speciale in occasione di San Valentino e in regalo una bottiglia di bollicine per festeggiare!