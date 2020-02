Zumaglia: AIB al lavoro per la sicurezza del Brich FOTOGALLERY

Grande lavoro di squadra per i volontari AIB di Valle Cervo e Zumaglia, ieri 1 febbraio, che si sono prodigati per mettere in sicurezza il sentiero che porta al Castello di Zumaglia dove alcune grosse piante minacciavano di schiantarsi a terra minando la sicurezza di chi si reca al Brich. I volontari dell'Antincendi Boschivi si dedicano a diverse attività, oltre allo spegnimenti di incendi, mirate alla salvaguardia del territorio boschivo. Le convenzioni con i comuni sul territorio hanno il duplice scopo di monitorare il territorio ed intervenire nelle situazioni messe a rischio da piante pericolanti o vegetazione cresciuta ad ostruire alvei e corsi d'acqua, attività che hanno luogo in tutte le stagioni dell'anno ed in diverse condizioni meteo.