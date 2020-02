Simone Barbante, a Edilnol Pallacanestro Biella per "colpa" di un medico

stIl destino traccia sovente strade che, al momento della loro apertura, difficilmente mostrano dove portano. Quante volte a distanza di anni, ripercorrendo a ritroso la storia di un evento che ha segnato la vita di una persona, emergono coincidenze, fatti o bivi che hanno contribuito ad arrivare dove si è in quel momento?La storia di Simone Barbante, centro di 211 cm dell’Edilnol Biella, classe 1999, ne è perfetta testimonianza. Il ragazzo cresciuto fra Montegranaro e Treviso - scudettata under 20 nell’ultimo anno di Simone nelle giovanili - da piccolo non praticava sport.

Figlio di una produttrice di Olio e di un produttore di calzature, due attività ben radicate nelle Marche. Simone da bambino, probabilmente, non si immaginava a lavorare su un campo da basket, ma i genitori non fanno mancare il loro supporto venendo spesso a Biella a fargli visita. Racconta del bivio, la scintilla da cui tutto è iniziato.

“Fu un medico a consigliarmi di praticare qualche sport” confessa Simone “Basket, pallavolo e nuoto erano ideali per evitare problemi di postura ed ai piedi, e siccome la disciplina più accessibile in zona era la pallacanestro ho iniziato nel mini-basket della Sutor” Montegranaro, avversaria diretta di Biella per tanti anni in serie A1, era una società-modello a livello nazionale, come lo è sempre stata Biella, due realtà simili, che hanno lottato per obiettivi simili. Poi la retrocessione, la perdita di appeal e il fallimento che ha cancellato il nome Sutor dalla mappa del Basket Italiano. Simone, ci racconta, vi fa tutto il settore giovanile, fino ai 18 anni. Poi Treviso, lo scudetto Under 20 e, l’anno scorso, i primi minuti in serie A2 e la promozione conquistata con il suo attuale compagno di squadra Eric Lombardi.

“A Treviso mi sono trovato bene, grande organizzazione. Si respira ancora l’aria di quando la società era una potenza con i Benetton. Però non giocavo mai.” E questo è il secondo bivio, quello che in estate lo ha spinto sino a qui, sotto al Mucrone. “Anche qui ho trovato una grande organizzazione, diversa, ma altrettanto curata. Ho trovato compagni con cui siamo molto uniti dentro e fuori dal campo e uno staff preparato ed attento.” E un membro dello staff in particolare che si prende cura del giovane Simone “Purtroppo - ride - convivo quotidianamente con Roberto Marocco - il preparatore atletico - con cui, sin dal mio arrivo, lavoro sul mio fisico in sessioni extra”.

I risultati in campo si vedono, con delle prestazioni che hanno fatto girare non poche teste da quando è arrivato qui. “Non posso dire che mi aspettavo di avere questo impatto, ma è stato l’obiettivo che mi sono posto e sono contento che il lavoro in palestra sta dando i suoi risultati” Ed il “Sacro Fuoco” della pallacanestro si è ri-acceso: “Il fatto di non giocare a Treviso aveva sopito in me l’agonismo. Nelle prime partite qui, all’inizio ero un po’ in affanno, disabituato al gioco. Piano piano sono tornato al ritmo-gara e le cose sono migliorate” Sincero e genuino Simone, dimostra una maturità e una capacità di pesare le parole che vanno oltre gli appena 20 anni. Un pensiero poi, lo dedica anche a Kobe: “Eravamo in aeroporto a Palermo, dopo il match di Trapani. Qualcuno in squadra è stato colpito più di altri ma è stato per tutti come se avessimo perso uno di noi, un amico. Speriamo che i tifosi gli onorino un tributo nel match di Domenica.” Un match importante, il primo di due di fila in casa, contro un avversario ostico come Rieti che insegue proprio Biella ad appena 2 lunghezze di distacco. Sarà un match importantissimo per capire dove questa squadra può arrivare. Simone Barbante ci sembra pronto alla sfida.

