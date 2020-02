Pietro Micca: Ultramaratona e non solo, parte il corso di podismo, aperto a tutti

Mancano meno di due mesi alla seconda edizione della BiUltra 6.24, l’ultramaratona di Biella, e lo staff organizzativo sta perfezionando ogni dettaglio delle gare e delle iniziative che renderanno l’evento una grande festa. Intanto la società organizzatrice, la Pietro Micca sezione podismo Biella Running, ha in serbo una nuova grande iniziativa dedicata veramente a tutti.

Partirà il 24 febbraio un nuovo corso strutturato in 12 lezioni e dedicato a tutti coloro che vorranno mettersi in moto: camminare, correre, muoversi in modo corretto e non per forza per raggiungere un traguardo sportivo ma per un corretto stile di vita. Il progetto è dedicato a tutte le persone che vogliono iniziare un percorso teorico/pratico di avvicinamento alla pratica del Running: Nessun livello di preparazione iniziale richiesto. 3 mesi per 12 lezioni a partire da febbraio 2020. Una lezione settimanale a scelta della durata di 60’, il lunedì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 o il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Le lezioni si svolgeranno nell’Accademia dello Sport Pietro Micca e allo stadio Lamarmora/Pozzo. Il corso sarà tenuto da Andrea Bello (tecnico FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera), con il supporto di altri tutor esperti. Le lezioni saranno di carattere tecnico/pratico. Comunicazione e confronto tramite WhatsApp. È richiesto il certificato per la pratica sportiva non agonistica. Per costi e informazioni è possibile contattare Paolo al numero 339.7150369 o oppure Beppe al n° 393.9732867, oppure chiedendo direttamente in segreteria all’Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella dal lunedì al venerdì dalle 16.30