Ginnastica: Le ragazze della La Marmora portano a casa da Firenze il secondo punteggio totale all'attrezzo

Si è conclusa sabato 1 Febbraio a Firenze la prima tappa della Serie B/A.

La squadra della La Marmora, seguita dalla tecnica Marta Beraldo con l’appoggio della tecnica Federica Berta (Ginnastica Casalbeltrame) e composta dalle ginnaste Laura Dionisio, Arianna Bocchio, Aurora Sellone, Aurora Cova Caiazzo, Elena Saccomano, Ingrid Nuvolara (in prestito dalla Ginnastica Casalbeltrame) e Marta Morabito (dalla Ginnastica Civitavecchia) che quest'anno in seguito alla promozione partecipa al campionato di Serie A2, ha affrontato la gara con un buon atteggiamento, pur essendo consapevole del livello di competizione davvero alto. Le ragazze, dopo aver commesso qualche errore a corpo libero e a volteggio, non si sono arrese e hanno concluso egregiamente la loro gara in trave, ottenendo il secondo punteggio totale all’attrezzo.

La 12° Posizione in classifica non spaventa le ragazze che sono consapevoli di dover ricercare la perfezione per riuscire a competere con queste Big della ginnastica. Da domani più determinate che mai si riparte a lavorare in vista della prossima tappa, che si terrà ad Ancona il 22 Febbraio. Forza ragazze!