Ginnastica artistica, i risultati di Bonprix Lamarmora a Firenze

Non sempre si può portare a casa medaglie su medaglie com’è successo la scorsa settimana per la Bonprix La Marmora di Ginnastica Artistica. In questo weekend a Firenze, nella prima prova del Campionato Nazionale Gold di Serie B di Artistica Maschile la squadra lamarmorina, formata dal capitano Francesco Prato, Riccardo Pozzato, Davide Farneda e dal prestito lombardo Davide Cioci seguita dal tecnico Jacopo Vercellino, Pamela Culi e Marta Beraldo, ha gareggiato nel primo turno commettendo alcuni errori gravi per cui il risultato raggiunto, il nono posto, in zona salvezza, è corretto.

Le possibilità di migliorare per la seconda prova che si svolgerà ad Ancona ci sono anche perché il ginnasta in prestito aveva subito un infortunio proprio la scorsa settimana e non ha potuto rendere come avrebbe potuto. E’ sufficiente eliminare gli errori, accettabili per la prima prova, e la classifica può cambiare notevolmente. Jacopo ha molta fiducia nei suoi ginnasti che si allenano costantemente con grande serietà e determinazione.

E’ stata poi la volta della squadra Femminile che gareggiava nel Campionato nazionale Gold di A2. Per le ginnaste poteva esserci un timore reverenziale nei riguardi di questo Campionato a cui partecipavano per la prima volta in seguito alla promozione ottenuta lo scorso anno. Infatti a parte Novi Ligure e Torino, nessuna squadra di Artistica femminile della provincia di Biella, di Vercelli, di Verbania, di Novara, salvo una sporadica apparizione più di quindici anni fa, era mai riuscita nell’intento. La squadra, seguita dalla tecnica Marta Beraldo con l’appoggio della tecnica Federica Berta (Ginnastica Casalbeltrame) e composta dalla capitana Laura Dionisio, Arianna Bocchio Ramazio, Aurora Sellone, Aurora Cova Caiazzo, Elena Saccomano, Ingrid Nuvolara (in prestito dalla Ginnastica Casalbeltrame) e Marta Morabito (dalla Ginnastica Civitavecchia), ha affrontato invece la gara con un atteggiamento positivo, pur essendo consapevole del livello di competizione davvero alto.

Le ginnaste, dopo aver commesso qualche errore al corpo libero ed al volteggio, non si sono arrese ed hanno concluso egregiamente la loro prova alla trave, ottenendo il secondo punteggio totale della gara a quell’attrezzo. La dodicesima posizione in classifica non spaventa le ragazze che sono consapevoli di dover ricercare la perfezione per riuscire a competere con queste Big della ginnastica. Da domani più determinate che mai si riparte in vista della prossima tappa che si terrà, unitamente al settore maschile ad Ancona il 21 e 22 febbraio.