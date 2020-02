Che grinta Repanati, 15° alla Coppa del Mondo Under 20 di scherma

Un risultato di prestigio per un giovane talento biellese. Benedetta Repanati ha aggiunto un nuovo tassello al suo curriculum sportivo chiudendo al 15° posto alla Coppa del Mondo Under 20 di scherma, di scena a Bratislava, in Slovacchia, alla presenza di 200 atlete provenienti da tutto il mondo.

Dopo un buon avvio nella fase a gironi, la classe '01 si è fatta strada a suon di vittorie, cedendo il passo agli ottavi di finali a favore dell'ungherese Laura Katalin Wetzker, arrivata terza, alle spalle della vincitrice assoluta, la russa Evgeniya Zharkova. Una buona prova per Repanati, che si conferma come uno dei miglior prospetti del nostro territorio. La prossima gara, l'ultima della stagione, sarà a Digione.