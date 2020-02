Calcio, Eccellenza: La Biellese sconfitta in casa dai valdostani. Pareggio per la Fulgor

Amara sconfitta in casa per La Biellese. Tre reti da parte di Borettaz, Jeantet e Balzo del Pontdonnaz sono state fatali per la squadra laniera al Pozzo Lamarmora. Pareggio invece per la Fulgor Valdengo, che chiude 1-1 contro il Pro Eureka.

Risultati del 18° turno

LG Trino vs Borgaro Nobis 1-3

Accademia Borgomanero vs Borgovercelli 1-2

Alicese Orizzonti vs Città di Baveno 2-1

Aygreville vs La Pianese 1-1

La Biellese vs Pont Arnad Evanco 0-3

FR Valdengo vs Pro Eureka 1-1

Stresa vs Rivoli 0-1

Oleggio vs Ro.Ce. 2-2

Classifica

Pont Arnad Evanco e Borgovercelli 36

Aygreville 35

Ro.Ce. 32

Borgaro Nobis 30

Alicese Orizzonti 29

La Pianese 26

La Biellese e Stresa 22

LG Trino 21

Accademia Borgomanero e Oleggio 20

Pro Eureka e Rivoli 18

Città di Baveno e 17

FR Valdengo 11