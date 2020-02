Biella non concede nulla, Rieti è annichilita. Al Forum finisce 93-64 - Le Pagelle

Il match dei "nonostante" quello vinto questa sera dall'Edilnol contro Rieti per 93-64.

Nonostante i 3 giorni negli USA di Omogbo per questioni burocratiche, che hanno negato il lungo Nigeriano a coach Galbiati per gran parte della settimana.

Nonostante un arbitraggio che, aldilà dell'aspetto tecnico dei fischi, appare sempre "fuori-ritmo" e spezzetta un match con chiamate che hanno lasciato perplessi in diverse occasioni.

E nonostante un avversario, Rieti, che metta in campo tutte le sue armi per provare a contrastare l'inondazione Biellese che con le seconde linee spacca la partita e la indirizza verso i colori rossoblù.

Omogbo, dicevamo.

Il rinnovo della Green card lo chiama ad un tour de force intercontinentale proprio nel momento più complesso della sua stagione, dopo un mese con più ombre che luci. Entrato in campo con le seconde linee - Barbante intanto non lo faceva rimpiangere - il lungo da Colorado State tira fuori una prestazione da campione scrivendo il suo nome a chiare lettere sul match.

Poi se Massone ne mette 19 nella sua miglior versione di sempre e Deangeli si tuffa per recuperare palla aprendo il contropiede di Massone che va a segnare i "nonostante" diventano le motivazioni di una prestazione al limite della perfezione.

Il poster di Polite su Zucca è la ciliegina degna del miglior Bryant. Da vedere e rivedere nella top 10 settimanale, magari alla 1.

Finisce 93-64 con i primi 2 di Deangeli in A



Tabellini

Edilnol Biella:

Federico Massone 19 (3/3, 4/5), Emmanuel Omogbo 16 (4/6, 1/1), Simone Barbante 12 (1/2, 3/5), Giordano Bortolani 12 (2/4, 1/2), Eric Lombardi 10 (2/2, 2/4), Lorenzo Saccaggi 8 (2/3, 0/1), Daniel Donzelli 8 (3/3, 0/0), Ed Polite jr 6 (3/5, 0/2), Lodovico Deangeli 2 (1/1, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/4), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0), Joseph jonathan Blair 0 (0/0, 0/0)

Zeus Energy Group Rieti:

Anthony Raffa 15 (6/14, 0/2), Jalen Cannon 14 (5/9, 0/0), Francesco Stefanelli 9 (3/6, 1/3), Carlo Fumagalli 8 (1/2, 2/2), Giovanni Vildera 5 (0/8, 0/0), Niccolo Filoni 4 (1/2, 0/1), Marco Passera 3 (1/3, 0/0), Dario Zucca 3 (1/2, 0/5), Andrea Pastore 3 (0/0, 1/4), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/0)