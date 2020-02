Alessandro Ferrarotti quinto alla mezza maratona delle Due Perle di Portofino

La mezza maratona delle Due Perle si svolge in uno dei scenari più suggestivi al mondo: da un lato il rumore del mare, dall’altra parte il verde dei pini del monte di Portofino, con viste mozzafiato, come il passaggio all'Abbazia della Cervara, alla Baia di Paraggi, alla piazzetta di Portofino e il meraviglioso arrivo nei giardini a mare di Santa Margherita Ligure.Il tracciato è pianeggiante con curve interessanti e leggerissimi dislivelli che lo rendono ancora più tecnico, partenza ed arrivo a Santa Margherita Ligure con giro di boa in piazzetta a Portofino.

Esperienza su strada per lo specialista biellese di trail Alessandro Mario Ferrarotti dell'Asd Climb Runners che conclude questa esperienza su strada al quinto posto, terzo italiano, in un ottimo tempo (1h12 min 09 sec), nella gara vinta da Said El Otmani in un tempo pari a 1h 02min 24 sec davanti ai keniani Mwangi Samuel in 1h 04 min 16 sec e Koech Jaosh in 1h08 min 12 sec.

Un altro biellese nei 10, Stefano Velatta che chiude settimo in 1h 13 min 11 sec. Queste le sensazioni di Ferrarotti: '' Bellissimo percorso, buone sensazioni visto anche il periodo della stagione, ho avuto un calo tra il km 17 e 19 ma l'ho superato bene finendo con una media di 3 min 22 sec al km, soddisfacente per le mie caratteristiche".