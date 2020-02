Instant Pot, dagli USA la nuova passione per gli amanti della cucina sana

Era inevitabile e alla fine è successo: mangiare solo cibo spazzatura non piace più a nessuno. Nemmeno gli irriducibili amanti del McDonald sono insensibili all’argomento della tutela del proprio benessere a partire dalle scelte fatte a tavola.

Quindi il mercato si attiva e propone nel 2009 la prima Instant Pot, più che una pentola un vero e proprio fenomeno mediatico. Infatti, complici del successo su scala globale ci sono anche le strategie di marketing messe in atto dal colosso Amazon. Una storia fatta di colpi di scena e appassionati passaparola che approda nel Vecchio Continente raccogliendo un buon numero di proseliti.

Cos’è una Instant Pot

Detto in soldoni, l’Instant Pot è la sorella maggiore della pentola a pressione. Non di quelle da mettere sul fornello: è proprio una versione più strutturata e versatile delle pentole a pressione elettriche di nuova generazione.

Essendo elettrica offre diverse possibilità di programmazione per trovare l’ottimo in base alle proprie esigenze e abitudini culinarie. Con la Instant Pot è possibile abbattere i tempi per cucinare gli ingredienti più impegnativi, tipo i legumi, ma si può anche preparare lo yogurt, cucinare il riso.

Le opinioni riguardo quest’ultimo talento non sono tutte concordi. Potrebbe non essere il miglior strumento per ottenere chicchi sgranati e profumati come con le classiche, e molto più economiche, pentole elettriche cuociriso.

La Instant Pot offre il vantaggio di abbattere i tempi di cottura sfruttando la capacità di creare una pressione diversa rispetto a quella ambiente. Il risultato è che l’acqua all’interno della pentola bolle a temperature particolarmente alte. Ecco perché i cibi cuociono così in fretta.

Tra i grandi pregi, quello di aver cucinato una spalla di maiale intera in un’ora e mezza, contro le regolamentari sette sul fornello di casa. Anche le ricette tipiche della tradizione statunitense parlano da sole: il brodo d’ossi che si prepara in due giorni di cottura lentissima era pronto e denso a puntino in un solo pomeriggio.

Quali vantaggi offre questa pentola

Come per ogni cosa, ci sono dei lati oscuri anche per la Instant Pot che sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo metodo di cottura su scala globale. Il bilancio di pro e contro sembra favorire il primo aspetto, se si considerano gli esiti di vendite a dieci anni dal suo lancio.

Il principale vantaggio di questa pentola è di parlare al cuore dei timorosi. Cioè tutti coloro che non cedono al desiderio di semplificarsi la vita acquistando una pentola a pressione classica per paura che esploda. Il modello elettrico statunitense promette, e di fatto mantiene, una sicurezza di prim’ordine.

Infatti ha un doppio sistema di sicurezza che blocca l’apertura fino a quando la pressione all’interno non si è stabilizzata del tutto. È così affidabile che anche i più scettici possono dirsi rasserenati dal particolare sistema di protezione.

Tra gli svantaggi evidenti c’è che non tutti gli ingredienti possono essere sottoposti al trattamento ultrarapido della cottura a pressione aumentata. Per esempio, pollo, pesce, verdure a foglia verde, sono assolutamente fuori discussione.

La storia di un fenomeno mediatico

La Instant Pot ha visto la luce nel lontano 2009 e fino a pochi anni fa non era tra i modelli che scalavano le classifiche di vendita. Poi, complice l’aggressiva campagna di Amazon, ha conquistato la fiducia di milioni di consumatori. Il caso è stato così eclatante da meritare le pagine del New York Times che si è occupato di ricostruire i momenti salienti di questo fenomeno collettivo.

È con il primo evento Amazon Prime del 2015 che la pentola raggiunge le masse e viene apprezzata in maniera totalizzante. Anche gli chef e i cuochi provetti ammettono di essere rimasti incantati dalle capacità della super-pentola. Durante quella vendita speciale che abbatté il costo del 50% ne furono ordinati 5 milioni di esemplari.

Da allora il fenomeno Instant Pot è in continua ascesa con numeri consistenti anche tra gli appassionati: 360mila follower per la pagina Facebook e oltre 15mila commenti che ne sviscerano le potenzialità. C’è chi grida al miracolo, chi si mantiene distaccato. Di fatto sta diventando la nuova ossessione tra i food blogger di mezzo mondo.